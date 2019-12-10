40 yıllık hayvan sevgisini evinin bahçesine taşıdı İzle

-HAYVANLARLA İLGİLENİRKEN GÖRÜNTÜ

-EV SAHİBİ NİHAL ÜÇOK RÖPORTAJ

-RÖPORTAJ



( ORDU )- Evinin avlusunu sokak hayvanlarına açtı ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nihal Üçok, sahipsiz sokak hayvanlarını alarak evinin bahçesinde besliyor. İlçenin Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Üçok, 40 yıl önce sokak hayvanlarından korkusunu eşinin eve aldığı yavru köpekle yendi. Sonraları hayvanlara karşı ilgi duyan Üçok, 76 yaşındaki eşi Fahri Üçok ile beraber emekli maaşlarıyla evlenin avlusunda onları besliyor. Kendi kümes hayvanlarının yanı sıra, yaklaşık 35 kedi ve 30 sokak köpeğini emekli maaşlarıyla besleyen Üçok ailesi insanları sevmenin önce hayvanlardan başladığını belirtti.

"Önce hayvanların gözlerine bakın" Hayvan sevgisinin insanlara nasıl aşılandığını anlatan Nihal Üçok, "20 yıldır Ünye'de oturuyorum fakat daha önce İstanbul ve Ordu'da yaşadım. Son olarak 20 yıldır Ünye'deyim ve onlara bakıyorum. Çünkü hayvanları seviyorum. Hayvan sevmeyenlere şunu söylemek istiyorum. Bir sokakta birileri köpek görürlerse eğer sadece dönüp o hayvanların gözleri bir baksınlar. İnanın o hayvandan daha vazgeçemeyeceklerdir" dedi.

"Köpek korkumu eşimin sayesinde yendim" Sokaklara çıktığında köpeklerden korktuğunu ve bu korkuyu eşinin sayesinde yendiğini söyleyen Üçok, "İstanbul'da oturuyoruz. Eşim eve küçük bir kurt köpeği yavrusu getirdi. Ben o zamanlarda köpek korkusuna komşuya gitmezdim. Evimizin yanında bir ağaç vardı. İnsanlarımız oraya çöp atar ve daha sonra köpekler gelirdi. Ben o eve gelen sokağı değiştirir ve başka yerden girerdim. O zamanlar köpeklerden çok korkardım. Eşim o zamanda o yavruyu getirdi ve üç gün ağladı ve üç gün sonra biz bunu büyüttük. Tabii, büyüyünce sahiplenip adını 'Tarkan' koyduk. Böyle derken benim hayvan sevgim başlamış oldu. İstanbul'dan buraya eşim tayin olup gelirken 14 kedi ve bir köpek getirdim" diye konuştu.

"Nihal ablalar çoğalsın" Nihal Üçok'un hayvanlara olan sevgisini taktir eden Doğa Koruma Milli Parkla Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım, "Nihal hanımı yaklaşık 1,5 yıldır tanıyorum. Hayvanlara olan ilgisi ve sevgisi karşılıksız olduğunu gördüğüm için Nihal hanımla hayvanlarla alakalı dostluk bağlarımda genişledi. Hiç bir çıkar gözetmeden burada yaklaşık 30 köpek, 30 adet kedi, tavuk, ördek, ayağı olmayan köpek veya kör olan bir köpek ve hepsine burada evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla bakıyor. Nihal ablamızın Türkiye'ye, Ordumuza ve Ünyemize örnek olduğunu düşünüyorum. Nihal ablalar çoğalsın istiyorum. Herkes petshoplardan köpek almak yerine, sahipsiz bir köpeği sahiplendirirse belki de biz Ünye ve Ordu'da bu sorunları kısmi de olsa ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(HA-SLH-



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