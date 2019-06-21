40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

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( SİVAS -ÖZEL) SİVAS



- Sivas’ta 40 yıllık fırıncı un ve maya fiyatındaki artışlara inat 200 gram ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti. Sivas’ta ekmek üreticileri arasında ki tatlı rekabet 40 yıllık fırıncının ekmek fiyatını 75 kuruşa indirmesine neden oldu. Dede baba mesleğini 40 yıldır sürdüren Salih Kaplan, artan un ve maya fiyatlarına inat edip, ekmek fiyatını yükselten maliyetleri de aradan çıkartan 200 gram ekmeğin fiyatını 75 kuruşa kadar indirdi. Kaplan’ın bu kampanyası başka fırınlarında ekmek fiyatını 75 kuruşa indirmesine neden oldu. 75 kuruşa da ekmek satılabileceğini ispatlayan Kaplan, kendisine yönelik eleştirileri ise “Fırınlar ekmekleri bakkallara 60 kuruştan satıyor. Ben ise kendi rafımda 75 kuruşa satıyorum. Beni uzuz satmakla eleştirenler aslında benden daha ucuza satıyor.”dedi.

Bu tatlı rekabetten en fazla memnun olanlar ise tüketiciler oldu. Iskonto vermedi fiyat azaldı Kalpan, ekmek fiyatını yükselten maliyetleri aradan çıkartıp fiyatı düşürdüğünü belirtip, “Bu benim baba mesleğim. Fırınımda ben ve çocuklarım çalışıyoruz. Ben ürettiğim ekmekleri kendi tezgahımda satıyorum. Aracıya ıskonto vermiyorum. Bayilere 30-40 kuruş ıskonto veren arkadaşlarımız var. Onlar ekmeği 60 kuruştan veriyor ben 75 kuruştan veriyorum. Ben normal fırıncılardan pahalı satıyorum aslında. Direk vatandaşa satıyorum. Mazot masrafı ve diğer nakliye masrafı olmadığı için ucuza satabiliyorum. Ben bu şekilde kurtarıyorum.”dedi.

Önemli olan vatandaşın duası Kaplan, eleştirilmesine rağmen aldığı duaların kendini mutlu ettiğini belirtip, “Üç beş meslektaşımız bize tepki gösteriyor ama vatandaşımızın da duasını alıyorum. Benim için hepsinden önemlisi vatandaşımızın duası. 200 gramlık ekmeği 75 kuruştan satıyorum. Ama tartıp baktığımızda ekmekler 200 gramdan daha ağır. 10 gram 20 gram fazlası benden olsun. Benim en büyük korkum eksik olmasıdır. Fazla olsun, eksik olmasın” dedi.

Un ve maya fiyatları çok arttı Kaplan, un ve maya fiyatlarının arttığını belirtip, “Bir uncu lobisi var. Bugün 60 liralık unu 110 liraya çıkarttılar. Biz buna rağmen dayanıyoruz. Kimse 60 liralık unun nasıl 110 liraya çıktığını sorgulamıyor. 20 liralık maya nasıl 60 lira oldu. Bunu kimse sorgulamıyor. Beni ucuz satıyorum diye eleştirenler, unu mayayı pahalı satanları eleştirmiyor” şeklinde konuştu.



