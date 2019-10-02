Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul sapasağlam...Üsküdar’da depremde hasar gören okul ile hasarsız tarihi binalar havadan görüntülendi

40 yıllık bina hasar gördü, 172 yıllık tarihi okul sapasağlam...Üsküdar’da depremde hasar gören okul ile hasarsız tarihi binalar havadan görüntülendi

Okullar drone

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tarihi Bina Okul Binası Deprem Hasar Tespit Öğrenciler 


- Üsküdar’da deprem nedeniyle 40 yıllık okul binası hasar görünce öğrenciler, biri 172 yıllık diğeri 88 yıllık olan ve hasarsız olduğu tespit edilen iki okula taşındı. Hasar gören 40 yıllık bina ile öğrencilerin taşındığı hasarsız binalar havadan görüntülendi. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı okullarda hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. İstanbul genelinde 29 okul az hasarlı ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiş, o okulların öğrencileri bir süreliğine başka okullara taşınarak eğitim öğretimlerine orada devam etmeleri sağlanmıştı. O okullardan biri olan Üsküdar’daki Burhan Felek Anadolu Lisesinin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında çalışmalar sonucunda hafif hasar tespit edildi. Aynı bahçede bulunan ve 172 yıl önce yapılan tarihi bina ile çevredeki 88 yıllık binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Hasar gören okulun öğrencilerinin bir kısmı 172 yıllık binaya, bir kısmı da 88 yıllık binaya taşınarak eğitim öğretimlerine burada devem edilmeye başlandı. Depremde hasar gördüğü tespit edilen 40 yıllık bina ile hasarsız olduğu tespit edilen 172 yıllık bina ile 88 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı