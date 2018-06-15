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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
40 yıllık bayram geleneği...Önce Mehmetçikle sonra ailelerle bayramlaştılar

40 yıllık bayram geleneği...Önce Mehmetçikle sonra ailelerle bayramlaştılar

Bingöl Yedisu asker bayramlaşma detayları

Mezarlık Ziyareti Bayram Namazı Bayramlaşma 

-röportaj
-detay

( BİNGÖL -ÖZEL) BİNGÖL

- Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Mehmetçikle bayramlaşarak 40 yıllık geleneği yaşatıyor. Yedisu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Merkez Yeni Cami'de kılınan bayram namazı ve mezarlık ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Yedisu Kaymakamı Bünyamin Kararlıoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Ersiz Özer, Belediye Başkanı Salih Uçan'ın da katıldığı programda Mehmetçik ve vatandaşlar kucaklaşarak bayramlaştı. Ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle bayramlaştıklarını belirten vatandaşlar, “Yaklaşık 40 yıldır bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bayram Namazı sonrası ilk olarak buraya geliyoruz ve askerimizle bayramlaşıyoruz. Burada programın ardından evlerimize giderek ailelerimizle bayramlaşıyoruz” dedi.

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