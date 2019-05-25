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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
40 yıldır hafız yetiştiriyor - SİİRT

40 yıldır hafız yetiştiriyor - SİİRT

- Kız ve erkek hafızların Kur'an okuması - Kur'an kursu hocası Abdulcelil Oğuz'un konuşması - Kursiyer Hayrettin Buğdacı'nın konuşması - Genel detay40 yıldır hafız yetiştiriyorSİİRT (AA) - Siirt 'te Çalapkulu Kur'an kursunda 40 yıldır kız ve erkek hafızlar yetişiyor. Siirt 'teki camilerde ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele geleneği, bu yıl da genç hafızların Kur'an - ı Kerim tilavetiyle devam ediyor. Ülkü Mahallesi Sakıpbeygo Caddesi'nde hizmet veren Çalapkulu Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan yaşları 10 ile 14 arasında değişen kız ve erkek hafızlar, her gün ikindi namazının ardından başlayan mukabelede Kur'an - ı Kerim tilaveti yapıyor.Çalapkulu Kur'an kursunda 40 yılda 200'ün üzerinde hafız yetişti. Hafızlığın yanında tecvitle Kuran öğretilen hafızlar, katıldıkları birçok ulusal ve uluslararası Güzel Kur'an Okuma Yarışmasında derece aldı.Kur'an kursu hocası Abdulcelil Oğuz, kursta her yıl ramazan ayında ikindiden sonra kesintisiz mukabele yapıldığını söyledi.

Bu yıl 10 hafız çıkarmayı planladıklarını aldığını belirten Oğuz, "Kursta özellikle minik hafızlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu çocuklarımızı genellikle ailelerinin izniyle 9 - 10 yaşlarında alıyoruz. Güzel bir dini eğitim verdikten sonra bu çocukları küçük yaşlarda hafız yapıyoruz. Genellikle 11 ve 12 yaşlarında hafız çıkıyorlar." diye konuştu.
Son 4 - 5 yıldır güzel Kuran okuma yarışmalarında bölge birinciliğini elde ettiklerini aktaran Oğuz, yarışmalarda Türkiye ikincisi, dünya dördüncüsü çıkardıklarını ifade etti.
Her gün ikindi namazından sonra cemaatle namaz kıldıktan sonra mukabele yaptıklarını bildiren Oğuz, "Kur'an kursunda her ramazan ayında ikindi namazında sonra mukabele okutuyoruz. Bu geleneği 40 yıldır devam ettiriyoruz." dedi.
Ailelerin de çocuklarının dini eğitimi üzerinde durduğunu aktaran Oğuz, kursta Kur'an - ı Kerim öğretmenin yanı sıra çocuklara çeşitli sosyal etkinlikler yaptırdıklarını anlattı.Kursiyer Hayrettin Buğdacı da iyi bir hafız olmak için eğitim aldığını belirterek, "Namazdan sonra ders alıyoruz. Hocalarımızdan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı Yarış Siyer Öğretmen Uluslararası 

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