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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
40 yıldır denizde bayramlaşıyorlar İzle

40 yıldır denizde bayramlaşıyorlar İzle

Kahvaltıdan görüntü

Yüzme İslam Bayramlaşma Basın Mensupları Irak 

-Gruptan görüntü
-Denize girmeleri
-detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- "Sarayburnu Fatihleri" isimli yüzme grubu yaklaşık elli kişi ile birlikte bayramı İstanbul Boğazının serin sularında kutladı. İstanbul Sarayburnu’nda Sarayburnu Fatihleri isimli yaklaşık elli kişilik bir grup Bayram kutlamasını denizde gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 yıldır bu geleneği sürdüren grup yaz kış demeden her bayram, bayramlaşmak için Sarayburnu’nda bir araya geliyor. İlk olarak toplu kahvaltı yapan grup daha sonra kendilerini boğazın serin sularına bırakıyor. Grup adına basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yüksel Sönmez bu geleneğin yaklaşık 40 yıldır devam ettiğini belirterek, “Bütün dünyada yaşayan İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramın kutluyoruz. Biz Sarayburnu Fatihleri geleneksel olarak hem Ramazan hem de Kurban Bayramının ikinci günü bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu geleneğimiz yaklaşık 40 yıldan bu yana devam ediyor. Biz Sarayburnu fatihleri olarak yaz kış demeden senenin 365 günü burada denize giriyoruz. Biz çok mutluyuz 50 kişilik bir grubuz var kar da yağsa güneş de olsa buradayız güzel bir beraberliğimiz var” diye konuştu.
(VK- ÖY-
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