40 yıldır ayakkabıyı tamamen el işçiliği ile yapıyor Haberi

-Ayakkabı malzemelerinden detay görüntü

-İdris Sarıdemir ile röportaj



( DENİZLİ -ÖZEL)- Çocukluk merakı ile başladığı el işçiliği ile ayakkabı yapımına 40 yıldır devam ediyor- El işçiliği ile ayakkabı yapımı da kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri oldu DENİZLİ



- Denizli’de çocukluk merakı ile başladığı el işçiliği ile ayakkabı yapımını 40 yıldır sürdüren İdris Sarıdemir, günlük onlarca ayakkabıyı elleri ile yaparak adeta deriyi sanata dönüştürüyor. Yaklaşık 40 yıldır mesleğin içinde olduğunu kaydeden Sarıdemir’in en çok şikayetçi olduğu konu ise diğer kaybolmaya yüz tutan mesleklerde olduğu gibi çırak yetişmemesi. Denizli’de ayakkabıcılık yapan Sarıdemir mesleğe çocukken tanıdığı ayakkabı tamircisinin ayakkabı kalıplarına olan merakı ile başladığını ifade etti.

Her gün 10’larca ayakkabı yaptığını ifade eden Sarıdemir el emeği ile ince bir işçilik ile işlediği ayakkabıları yaparak 40 yıldır geçimini sağlıyor. Mesleğe çocukken ayakkabı kalıplarına olan merakı ile başladığını dile getiren Sarıdemir, “1980’de Çal’da çırak olarak başladım bu mesleğe. 1983 yılında buraya kalfa olarak geldim, o zamandan bu yana da devam ediyorum burada işçi olarak. Bu meslek seçimim, çocukluğumda tamirci amca vardı. Onun kalıplarına olan merakım ile bu işe heveslendiğim için başladım. O zamanlar çocuk olduğum için kalıpları biz ayakkabı zannediyorduk. Soruyorduk ‘amca bu nasıl giyiliyor’ diye. Takunyası vardı bunun ağzında. Onu çıkarıp ‘buradan giyiliyor’ derdi. O zaman bir merak sardı, sonrasında devam ediyorum” dedi.

“El işçiliği olduğu için çok ince bir meslektir” Mesleğin ince işçilik olduğunu ifade eden Sarıdemir, “Yaptığımız meslek el işçiliği olduğu için çok ince bir meslektir. Kalıba çekiyorsun, kalıptan çivilerini yatırıyorsun. Fırına giriyor, fırından çıkıyor, çivilerini söküyorsun, altının tıraşını yapıyorsun bıçakla, ilacını sürüyorsun, tekrar şoklamalarda ısıtıp tabanları yapıştırıp, kalıptan çıkarıp, hazırlığını yapıyorsun. Vatandaşın giyeceği şekle kadar hazırlığını yapıyorsun” diye konuştu.

“Meslek bitmek zorunda” Mesleği devam ettiren yeni çırakların yetişmediğini ifade eden Sarıdemir, “Numune kesilip kalıba çekilerek deneniyor. Denendikten sonra eğer düzgünse eksik bir tarafı yoksa bıçağa gönderiliyor. Her numaraya göre bıçakları yapılıyor. Bıçakları geldikten sonra kesim makinelerinde kesiliyor. Sayacıya veriliyor. Sayacı dikiyor. Bize saya halinde geliyor. Biz ayakkabı şeklinde teslim ediyoruz. Meslek bitti. Şu anda biz en son işçileriz. Bizden sonra bu mesleği yapabilecek biri yok çünkü tabandan yetişen eleman yok, çırak olmadığı içinde meslek bitmek zorunda” şeklinde ifade etti.



