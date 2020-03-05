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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerden görüntü

Mide Bulantısı İlk Müdahale Gıda Zehirlenmesi Sağlık Ekibi Özel Hastaneler 

-Okuldan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Öğrenciler ile röp.
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaklaşık 40 öğrenci, dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedi. Öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayınca okul idaresi, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek öğrencilere ilk müdahale yapıldı. Okulda ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve il merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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