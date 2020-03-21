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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı

40 metrelik duvardan alt yola uçan aracın sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Trol 

-Görgü tanıklarının açıklamaları
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvarda alt yola uçtu. Kazada sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre C.B. (21) idaresindeki 34 ZY 4320 plakalı otomobil, viraja kontrolden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra 40 metre yükseklikteki duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Emre C.B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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