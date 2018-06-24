-Vatandaşın yatağında oy kullanması

-Vatandaşın oyunu atması

-Vatandaşın konuşması



( DÜZCE )-Düzce Merkez’de 40 kişinin sandığı evine geldi DÜZCE



- Yüksek Seçim Kurulu tarafından okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumda ki hastalar için uygulamaya konulan seyyar sandık uygulaması kapsamında Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapan 40 kişinin evine sandıklar gitti. Oyunu yatağında kullandı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde YSK’nın aldığı kararlar engeli, hasta durumuna göre okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek olan vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması kapsamında Merkez İlçe Seçim kurulu tarafından görevlendirilen 1’i sivil 3’ü sivil memur ve 1’i polis memuru olmak üzere 5 kişilik ekip evlere sandıkları götürdüler. Nusrettin Mahallesi’nde oturan ve KOAH hastalığı nedeniyle yatan Orhan Arı’nın (60) evine giden görevliler oy mührü, oy pusulaları ve sandığı yanına kadar götürdüler. Orhan Arı, görevlilerin yardımı ile oyunu kullanarak sandığa attı. Orhan Arı, “Çok güzel bir uygulama. Ben 2 yıl oldu böyle yatıyorum KOAH hastasıyım. Ben doğuştan böyle değilim. Allah razı olsun ondan” diye konuştu.



