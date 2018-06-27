40 kilogram eroin ele geçirildi - TRABZON

- Arama yapılan araçtan detay - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü Trabzon 'da 40 kilogram eroin ele geçirildi - Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındıTRABZON (AA) - Trabzon 'da 40 kilogram eroin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yurt dışından gelen yabancı plakalı aracı uygulama noktasında durdurdu.Aramada aracın gizli bölmesinde 40 kilogram eroin ele geçirilirken, yabancı uyruklu üç şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.