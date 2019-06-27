Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
'40 gözeli' şelalede yaban keçileri - GÜMÜŞHANE Haberi

'40 gözeli' şelalede yaban keçileri - GÜMÜŞHANE Haberi

"40 gözeli" şelalede yaban keçileri - GÜMÜŞHANE - Keçilerin tabiat parkı içindeki görüntüleri"40 gözeli" şelalede yaban keçileri - Gümüşhane 'de 40 ayrı kaynaktan doğarak 15 metreden su yatağına dökülen Tomara Şelalesi'nin bulunduğu tabiat parkına inen yaban keçisi sürüsü görüntülendiGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de 40 ayrı kaynaktan doğarak 15 metreden su yatağına dökülen Tomara Şelalesi'nin bulunduğu tabiat parkına inen yaban keçisi sürüsü çalışanlarca görüntülendi.Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içerisinde yer alan ve özellikle yaz dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda bugün sabah saatlerinde yaban keçisi sürüsü görüldü.
Çalışanlar, bölgede varlığı bilinen yaklaşık 20 yaban keçisinin şelaleye yakın alanlara kadar inerek doğada gezinmelerini ve koşuşturmalarını cep telefonlarıyla kaydetti.
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak bölgenin doğal yaşam açısından çeşitliliğine vurgu yaptı.Kara, yaban keçilerini zaman zaman alanda görebildiklerine dikkati çekerek, yaban hayatına ilişkin güzelliklerin Tomara Şelalesi'nde ziyaretçilerin de karşısına çıkabileceğini dile getirdi.

Sosyal Medya Yabancı Turist Şelale Ziyaretçiler Yaban Keçisi 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı