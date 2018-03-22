40 gönüllü kız öğrenci 'Damla Projesi' için Iğdır'da
- Damla Projesi - Gençlerin engelli öğrencilerle vakit geçirmesi - Proje sorumlusu Asiye Kurtbaş'ın konuşması - Iğdır Valisi Enver Vali Ünlü katılımcılara kitap dağıtması - Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün konuşması - Gençler, köy çocuklarının okullarında öğrencilere bir araya gelmesiIĞDIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce 2014 yılından bu yana yürütülen Damla Projesi kapsamında, Türkiye'nin 40 farklı ilinden 40 gönüllü genç, Iğdır 'da bir dizi etkinliğe katıldı. Kent merkezi ve köylerdeki okulları gezen gençler, camiler ve ve şehitliklerde çevre temizliği yapıp, yaşlıları ve şehit ailelerini ziyaret etti.Tamamı kız öğrencilerden oluşan grup, Iğdır 'daki gönüllü arkadaşlarıyla birlikte, Iğdır Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ndeki engelli çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı. Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün de eşlik ettiği programda, gençler, Enginalan Köyü Orta ve İlkokulu öğrencileriyle birlikte derse de girdi.Gençlerin Iğdır 'da bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Damla Projesi'ni hazırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Türkiye'nin farklı illerinden, Türkiye'nin en doğusu olan Iğdır 'a gelen gençlerimizi de ayrıca kutluyorum." dedi. Proje sorumlusu Asiye Kurtbaş, 2014 yılından bu yana yürütülen projede gençlerin, herhangi bir maddi karşılık beklemeden faaliyet sürdürdüklerini anlatarak, "2017 yılı içerisinde, 24 Temmuz - 11 Kasım tarihleri arasında 39 ilde uygulanan projede, 870 yerli ve yabancı gönüllü gencimizle 40 program yapılmış olup, yaklaşık 120 bin kişiye ulaşılmıştır. 2018 yılının Damla Projesi'nin ilk faaliyetini, 16 - 25 Mart tarihleri arasında 40 kişilik kız grubu ile Iğdır 'da yürütüyoruz." diye konuştu.