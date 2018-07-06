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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
40 dereceyi aşan sıcakta Suriyeliler’in bayram dönüşü sürüyor

40 dereceyi aşan sıcakta Suriyeliler’in bayram dönüşü sürüyor

Suriyelilerin gelişinden görüntüler

Rejim Saldırı Trol 

-Genel ve detaylar
-Suriyelilerin otobüsten gelişleri
-Genel ve detaylar
-Kuyrukta bekleyenler
-Yapılan röportajlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ramazan Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcakta uzun kuyrukta bekleyerek Türkiye’ye dönüyor. Suriye’de Esad rejimi, terör örgütleri, DEAŞ, PKK/PYD/YPG baskıları ve saldırıları sonucu kaçarak, Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izniyle Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için gittikleri Suriye'den dönmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı için Suriye'ye giden 52 bin 114 kişinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Dün akşama kadar toplam 22 bin 700 Suriyeli Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Suriyeliler, 40 dereceyi aşan aşırı sıcak nedeniyle Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'nda bekliyor. Burada saatlerce sırada bekleyen Suriyeliler, işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor.
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