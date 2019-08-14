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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
40 derece sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti Haberi

40 derece sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti Haberi

- Girlevik şelalesi ev detaylar

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Bayram Tatili Gurbetçi Büyükbaş Hayvan 

-- Vatandaş konuşması ve şelalede serinleyenler
-- Süs havuzunda serinleyen çocuklar
-- Munzur çayından geçen inek sürüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Doğu Anadolu Bölgesi kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da bayram tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler serinleme için Girlevik Şelalesine akın etti. Bazı çocuklarda süs havuzunda serinlerken, Tunceli’de de büyükbaş hayvan sürüsü akarsuyun içerisine girerek sıcaktan korundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu’da bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir.” denildi. Bölgede hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli ve Iğdır’da 40 dereceye ulaşırken Erzurum ve Kars’ta 33, Ağrı’da 35, Ardahan2da 32 derece ölçüldü. Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi. Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de objektiflere Munzur çayında serinleyen büyükbaş hayvan sürüsü yansıdı. Aşırı sıcakta meralarda otlayan inekler zaman zamanda akarsuyun içerisine girerek suyun karşısına geçip serinledi. (AA-AA)
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