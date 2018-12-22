Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isteyen hırsızı esnaf böyle yakaladı İzle

40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isteyen hırsızı esnaf böyle yakaladı İzle

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Güvenlik Kamerası Alabalık Hırsız Aktüel 

-aktüel görüntüler
-çarşıdan görüntü
-kuyumcu önünden görüntü
-şahsın araca bindirilmesi
-kalabalıktan görüntü
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de, kitap sayfalarını para gibi kestikten sonra bir kuyumcudan 40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isteyen hırsızı, esnafın yakaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın fotoselli kapının açılmadığı için kaçamadığı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hakan Ş. (20) kitap sayfalarını para gibi keserek sarı zarfa koydu. Millet caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Hakan Ş., kuyumcuya zarfı vererek, bilezik almak istediğini söyledi.

İçerisinde para olduğunu zanneden kuyumcu, zarfı aldıktan sonra vitrinden 40 bin TL değerindeki bilezikleri indirerek, tezgaha koydu. Bu sırada Hakan Ş., bilezikleri alarak kaçtı. Hakan Ş., çarşı çıkışında çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalandı. Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ş.'nin kuyumcunun önünde telefonla konuştuğu ve konuşması bittikten kuyumcuya girdiği görüldü.
Bir süre sonra kaçmaya çalışan Hakan Ş., çıkışta bulunan fotoselli kapının açılmaması üzerine çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalanması da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı