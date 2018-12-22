40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isteyen hırsızı esnaf böyle yakaladı İzle

-aktüel görüntüler

-çarşıdan görüntü

-kuyumcu önünden görüntü

-şahsın araca bindirilmesi

-kalabalıktan görüntü

-detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de, kitap sayfalarını para gibi kestikten sonra bir kuyumcudan 40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isteyen hırsızı, esnafın yakaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın fotoselli kapının açılmadığı için kaçamadığı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hakan Ş. (20) kitap sayfalarını para gibi keserek sarı zarfa koydu. Millet caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen Hakan Ş., kuyumcuya zarfı vererek, bilezik almak istediğini söyledi.



İçerisinde para olduğunu zanneden kuyumcu, zarfı aldıktan sonra vitrinden 40 bin TL değerindeki bilezikleri indirerek, tezgaha koydu. Bu sırada Hakan Ş., bilezikleri alarak kaçtı. Hakan Ş., çarşı çıkışında çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalandı. Yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Hakan Ş.'nin kuyumcunun önünde telefonla konuştuğu ve konuşması bittikten kuyumcuya girdiği görüldü.

Bir süre sonra kaçmaya çalışan Hakan Ş., çıkışta bulunan fotoselli kapının açılmaması üzerine çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalanması da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

