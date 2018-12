40 bin liralık araca 200 bin lira ceza

-Sürücülerin faturaları göstermeleri

-Sürücülerin araçları göstermeleri ve yaşananları anlatmaları



( İSTANBUL )- FSM Köprüsü’nden geçen binlerce araç sahibine şok cezalar geldi İSTANBUL



- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak olan hafif ticari araç sürücülerine birikerek gelen binlerce liralık ceza, tepkilere neden oldu. 2017 yılı başında başlayan uygulamadan habersiz olan çok sayıda kişiye 50 bin liradan 200 bin liraya kadar ceza geldi. Aylar sonra gelen cezalara tepki gösteren sürücüler, yetkililerden yardım istedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişi yasak olan binlerce hafif ticari araca ceza yağdı. Üçüncü köprü hizmete girdikten sonra FSM Köprüsü kamyon ve otobüslere yasaklanmıştı. Ancak sadece kamyonlara ceza uygulandığını sanan ticari araç sürücüleri, aylar sonra gelen cezalarla şok oldu. 200 bin liraya kadar çıkan cezalar sürücüleri çılgına çevirirken, duruma tepki gösteren mağdurlar Ümraniye’de toplanarak İHA’ya konuştu.

Ruhsatlarda ‘kamyonet’ olarak geçen ve aks aralığı 3.19’dan fazla olan araçlara 2017 yılında alınan kararın ardından, köprüden her bir geçişleri için ayrı ayrı ceza yazılmaya başlandı. Yazılan bu cezaların normalde en geç 1 ay içinde araç sahiplerine tebliğ edilmesi gerekirken, aradan geçen uzun süre boyunca sürücüler cezalardan habersiz şekilde köprüden geçişlerine devam etti. 2018 yılının sonuna gelindiği şu günlerde ise araç sahipleri, kendilerine ulaşan üst üste cezaların şokunu yaşadı. Çoğu araç sahibi, astronomik cezaları ödeyebilmek için araçlarını sattı. Ödeyemeyenlerse işlerini, evlerini ve ailelerini kaybetti. 40 bin lira değerindeki aracı için 200 bin liraya yakın ceza ödemek zorunda kalan sürücüler, “Eğer bu yasak bize zamanında bildirilseydi köprüden defalarca kez geçip bu cezalarla muhatap olmazdık. Normalde trafik cezaları en geç 1 ay içinde tebliğ ediliyor. Ancak FSM Köprüsü’nden her bir geçiş için araçlarımıza yazılan cezalar neredeyse 2 yıl sonra bizlere tebliğ edildi. Yüz binlerce liralık ceza nedeniyle arabasını, işini, evini, ailesini kaybeden arkadaşlarımız var. Bu karar ve uygulama, nakliyeci esnafını bitirme amacı taşıyor gibi görünüyor. Cumhurbaşkanımızdan bu sorunun çözümü için yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sürücüler adına konuşan Hasan Sarıkaya, “Benim cezalarım 23 ay sonra gelmeye başladı.

Şu ana kadar 160 bin liralık cezam var. 7 aracımın 4 tanesini satmak zorunda kaldım. Ruhsatta kamyonet olarak geçmesine rağmen 3.19 aks aralığı sınır kabul edildiğinden, araçlarımıza geçiş yasağı konuldu. Büyük bir kamyon geçebiliyorken, daha küçük olan araçlar bu kıstas nedeniyle köprüden geçemiyor. Bunu bilmediğimiz için geçmeye devam ettik. Tabelalarda sadece ‘kamyon ve kamyonet geçemez’ yazıyor, aks aralığına dair bilgi verilmiyor. 50 tane cezası olan arkadaşımız var. Eğer bu cezalar zamanında tebliğ edilseydi kesinlikle geçmezdik. UKOME bu kararı aldı ve bizleri bilgilendirmedi. Cumhurbaşkanımızdan cezaların affını istiyoruz” dedi.

2016’yı da kapsayan 150 bin liralık ceza ödemek zorunda olduğunu belirten Özer Esen, “Ödeme imkanımız yok. Mecbur araçlarımızı satmaya başlayacağız. Normalde herhangi bir yerde yediğimiz ceza 1 hafta içinde evimize geliyor ama burada herhangi bir tebligat yapılmadı” ifadelerini kullandı. Yusuf Gönen ise, “3 aracıma toplamda 80 bin liralık ceza geldi. Bunların 12 tanesini ödedim ama devamını ödeyemiyorum çünkü para bitti. Birinci ayda ceza yemişim, tebligat tarihi on birinci ay. Şırnak’ta yediğimiz ceza 10 günde tebliğ oluyor ama İstanbul’da yediğimiz ceza 2 yıl sonra geliyor. Burada artık art niyet arıyoruz” dedi.