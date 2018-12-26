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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
40 ayrı dosyadan araması bulunan cezaevi firarisi yakalandı

40 ayrı dosyadan araması bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Zanlının adliyeye getirilişi

( BİLECİK ) BİLECİK

Adli Kontrol Akalan Polis Ekipleri Irak Yardım ve Yataklık 


- Bilecik'te çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ikamet eden 40 ayrı dosya ve çeşitli suçlardan araması bulunan A.A., cezaevinden bir süre önce firar etti. Her yerde cezaevi firarisini arayan polis ekipleri, ihbar üzerine Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ve Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Osmaneli'de ortaklaşa düzenlediği operasyonda cezaevi firarisi A.A. yakalandı. Operasyonda ayrıca A.A.'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen T.Ç., Ö.T., H.Y. ve O.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan O.Ç. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken Ö.T. ve T.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 40 ayrı dosyadan araması bulunan firari şahıs A.A. ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
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