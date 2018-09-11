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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
4 yıllık bebek özlemi üçüzlerle sona erdi - ORDU

4 yıllık bebek özlemi üçüzlerle sona erdi - ORDU

- Olgun ve Muazzez Kuş çiftinin bebeklerinin görüntüleri - Olgun ve Muazzez Kuş'un konuşmaları4 yıllık bebek özlemi üçüzlerle sona erdi - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek yöntemine başvuran 4 yıllık evli çift, üçüz bebeklerle anne baba olmanın sevincini yaşadıORDU (AA) - Ordu 'nun Fatsa ilçesinde 4 yıl çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi gören çiftin üçüz bebekleri dünyaya geldi.İlçede 2014'te evlenen Olgun (29) ve Muazzez Kuş (26) çifti, normal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisine başvurdu.Bu yöntemle hamile kalan Muazzez Kuş, özel bir hastanede yapılan operasyonla üçüz bebek dünyaya getirdi.Olgun Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl üzerine büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, bebeklere Yiğit, Yağız ve Yusuf adını verdiklerini söyledi.

Çocuk sahibi olabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Kuş, "Araştırmalar yaptık ve İstanbul'da iyi bir doktora ulaştık. İlk tedavide doktorumuz, üçüz bebek sahibi olacağımızı söyledi.

Çok heyecanlandık ve şaşırdık. Şükürler olsun bebeklerimizi kucağımıza aldık." dedi.
Kuş, asgari ücretle çalıştığı için bebeklere bakmakta güçlük çekeceğini belirterek, bu konuda hayırseverlerden yardım beklediğini kaydetti.

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