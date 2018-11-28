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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- 4 yılda 44 milyonluk tasarruf

- 4 yılda 44 milyonluk tasarruf

TOPLANTIDAN DETAYLAR

Fabrika Uyuşturucu Personel Sayısı Allah Basın Mensupları 

-BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

( BURSA ) 4 yılda 44 milyonluk tasarruf- Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık:- "Sporcu fabrikasıyla suç ve uyuşturucu oranı yüzde 74 azaldı" BURSA

- Göreve geldiklerinden bugüne kadar 44 milyona yakın bir tasarruf sağladıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, spor yatırımlarıyla suç ve uyuşturucuyu da azalltıklarını söyledi.

Göreve başladığı bu yana yapılan hizmet ve yatırımları basın mensuplarıyla paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, “44 milyona yakın bir tasarruf sağladık. 2016 yılının bütçesi 44 milyondu. Yani 1 yıllık bütçeyi tasarruf ettik. Özellikle personel sayısında yaptığımız tasarrufla 4 yılda 16 milyon tasarruf sağladık. Türkiye’de 5 tane olan sporcu fabrikalarından bir tanesini Gürsu’ya kazandırdık. Gençler bizim geleceğimiz. Burası açılalı bir yıla yıkın bir zaman oldu. Emniyetten aldığımız raporlara göre, uyuşturucu ve suça bulaşma oranı yüzde 74 oranında düşmüş. İnşallah biraz daha destekle bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz” dedi.
Halk üniversitesi denen belediyenin açtığı kurslardan 21 bin mezun verdiklerini belirten Başkan Işık, “Bu klasik olan kurslardan çıktık. Yalnız hobi olarak değil, kendilerini geçindirmek için çaba sarf ettik. Yaklaşık 10 bini bu kurslardan aldığı eğitimle geçimlerini sağlıyor. Aylık olarak en azından mutfak masraflarını çıkardıklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Mühim olanın belediyenin bütçesine dokunmadan bir şeyler yapmak olduğunu belirten Işık, “Teşbihte hata olmaz, ama babanızın parası ile bir şey yaparken, ben yaptım mantığı biraz doğru değil. Eğer kendi imkanlarınız ile bir şey yapabiliyorsanız kendiniz yapmış oluyorsunuz. Biz de 15 bin 500 aileye ulaştık. Bu ailelerin sıkıntılarını ikili ilişkilerimiz ve hibelerle giderdik” dedi.
(AÇ-MŞ)
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