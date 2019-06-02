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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
4 yılda 400 bin Suriyeli ülkesine gitti

4 yılda 400 bin Suriyeli ülkesine gitti

Suriyelilerin ülkelerinde gitmelerinden genel ve detaylar

Bayramlaşma Rejim Saldırı 

-Suriyelilerin görüntüsü
-genel ve detaylar
-bekleyen Suriyeliler

( KİLİS - ÖZEL) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 2014-2019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti. Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejimi baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor. Son 8 bayramda Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 400 bin 541 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti. Bu Ramazan Bayramını da ülkesinde geçirmek isteyen 20 bin 576 Suriyeli, ülkelerine döndü. Ramazan bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, 10 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında dönüş yapacak.
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