4 yıl önce boşandığı, 46 kez şikayetçi olduğu eşinden ölüm tehditleri almaya devam ediyor

-DİDİM ZELİHA KENDİ VİDEOLARI 2

-DİDİM- ZELİHA ERDEMİR'İN ESKİ EŞİNDEN CEVAPLAR



( AYDIN )- Didim’de tehdit ve iftira sürecinde eski eşlerden cevap..- Zehra Erdemir; “Ölümle tehdit ediliyorum”- Murat Cem Kara; “Tek derdim oğlum; iftiralar asılsız” AYDIN



- Aydının Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Zeliha Erdemir (36), 46 kez şikâyetçi olmasına rağmen sonuç alamayınca sesini basın yoluyla duyurarak yardım istedi. Erdemir, eski eşinin kendisini ölümle tehdit belirtirken, suçlanan eski koca tarafı Murat Cem Kara ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, oğlu için mücadele ettiğini ileri sürdü. Aydının Didim ilçesinde 2015'te boşanan ve Didim’de ikamet eden Zeliha Erdemir eski eşi Murat Cem Kara’nın tehditlerinden dolayı konuyu yargıya taşırken, “Ölmeden sesimi duyun” diyerek kamuoyundan ve sosyal medyadan yardım istedi. Erdemir’in bu çağrısına Avukatlar, Aydın Barosu Kadın Hakları komisyonu ile Didim’deki Kadın Derneği kayıtsız kalmadı. Şu an 8 yaşındaki olan oğlunun velayeti de kendisinde olan Erdemir Didim Adliyesi'ne giderek 46 kez şikayette bulunduğunu ancak sonuç alamadığını kaydetti.

Erdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada “4 yıl önce ayrıldık ama hala tehditler devam ediyor. Konula ilgili savcılığa şikayet bulundum. Şu an zaten bir çok avukatlar destekliyor. Barodan desteklerini esirgemediler. Şuan için ilerleyen süreç yok ama dava sürecini bekliyoruz. Zaten facebook paylaşımlarında güve verip öldüreceğini ve herkesin adını verip tehdit ediyordu. Benim için 3-5 gün süreler verdi. Bunlar Temmuz ayında paylaşımlardır ve bununla ilgili tekrar şikayetimi bildirdim. Sonuç alınan bir şey yok, açılmış yeni dava yok. Eskiler için ifademi veriyorum. Mahkemelerimi bekliyorum.”dedi.

Eski eş Murat Cem Kara ise eski eşinin hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek “Ben oğlumu 1,5 yıldır göremiyorum. Okula götürmüyorum diye görüşümü kesti Mahkeme kararıyla hafta sonunda görebiliyordum. Benim hakkında bir çok yalanlar söyleyip beni tanıtmaya çalışıyor. Oğlumu rezil ediyor. Bundan dolayı sinirlerimiz yenik düştüğüm zamanlarda farklı sözler söyledim ama aslı itibarı yok. Ben onun dediği gibi kötü insan olsam bir sürü kötülük yapardım. Mahkeme tarihlerini baktığımızda tarihlerin çoğu, çocuk alış verişinin olduğu Cumartesi günü yada Pazar akşamı olduğunu görürsünüz. Bize terlik fırlatıyor ama mahkeme karşısına çıktığımızda kadın koruması diyerek biz ceza yiyoruz; şimdiye kadar 100 Bin TL’ye yakın para cezası ödedim. Somut bir şey yok. Davalarımda yaptıklarımı yaptım dedim ve zorlama hapsi olarak cezaevine girdim. 2 ay cezaevinde tutuldum. Çocuğumu kaçırdı dedi ama bununla ilgili de takipsizlik kararı verildi.

2015 yılında olan bir olayı gün yüzüne getirip, üzerine de bir şeyle sıkıp tekrarlıyor. Çocuğum için hukuksal süreç başlattım. Görüş günlerimizi düzeltmek için süreç başladık. Tek derdim oğlum, onu görebilmek. Kadınla bir alakam yok. Adli süreçle ilgili süreç nasıl gidiyor bilmem ama bunları kullanarak velayet davası açacağım. Kadının psikolojisi bozuk kendisi intihar teşebbüsü etmiştir. Bunları da evrakla sunabilirim” dedi.





loading...