Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

arşiv görüntüler

( AĞRI )- 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı AĞRI

Diana Bayram Ziyareti Cinayet 


- Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra arazide cesedi bulunan yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili olarak 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı. Ağrıda ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bayramın ilk günü (15 Haziran 2018) gittikleri Bezirhane köyünde oyun oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Nihat Aydemir'in kuzeni M.A.A. ile birlikte 7 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinten yoksun kılma" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen dosyada, tutuklu M.A.A. ile birlikte 7 sanığın hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. İlk duruşmanın 20 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı