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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 yaşındaki kayıp Leyla'yı arama çalışmaları - AĞRI

4 yaşındaki kayıp Leyla'yı arama çalışmaları - AĞRI

- Arama köpeklerinden detay görüntü - JAK uzmanı ve köpeğinden detay görüntü - Arama çalışmalarından detay Ağrı 'da 4 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması - Ailesiyle bayram ziyaretine gittiği köyde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyorAĞRI (AA) - Ağrı 'da, ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde 6 gün önce kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 6. günde de köy ve çevresinde sürüyor.Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına bugün Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeği de katılıyor.Aydemir'in köyde bulunabileceği alanlarda, uzman ekipler eşliğinde Ankara'dan gönderilen kadavra ve ceset arama köpeği desteğinde yeniden tarandı.Ekiplerin, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla'yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Köpek Bayram Ziyareti Bayramlaşma Kız Çocuğu Kadavra 

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