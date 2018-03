4 yaşındaki Elif Naz şehit dayısının mezarına karanfil bırakıp, mezar taşını öptü Haberi

-Vali detay

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya’da Uncalı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

4 yaşında olan ve hiç görmediği şehit dayısının kabrini ziyarete gelen Elif Naz Özcan, Hakkari Çukurca’da şehit düşen dayısının mezarına karanfil bıraktı, mezar taşını öptü. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Alpay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Acar, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Abidesi’ne çelenk sunumlarının ardından, Vali Münir Karaloğlu, şehitlik defterini imzaladı. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Ali Kuş, düşmanlarını sevindirmemek için şehit annelerinin ağlamayarak dünyaya meydan okuduğunu söyledi.



Kuş, “Bizler için bugün eli kanlı ve maşaları da iki yüzlü olan emperyalizme karşı Türk milleti olarak gurur günümüzdür” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve protokol şehit mezarlarını gezerek, karanfil bıraktılar. “Dayımın mezarına çiçek bıraktım” 1995 yılında Hakkari Çukurca’da şehit olan dayısının mezarı başına gelen 4 yaşındaki Elif Naz Özcan da, “Şehit dayımın yanına geldim. Çok özledim. Dayımın mezarına çiçek bıraktım. Mezarının üzerine çiçek bıraktım” dedi.

“Elif Naz her gün dayısının fotoğrafıyla yaşıyor” 1995 yılının Temmuz ayında Hakkari Çukurca’da yaşanan çatışmada mayına basarak şehit düşen Ergün Bilgiç’in annesi Fatma Bilgiç ise, “Elif Naz her gün dayısının fotoğrafıyla yaşıyor. Bu kim diye sabahtan akşama kadar soruyor. Her gün 11.00-12.00’ye kadar uyuyordu. Bugün sabahın erken saatlerinde uyandı. Dayıma gideceğiz, anneanneciğim dayımı ziyaret edeceğiz dedi.

Evimizin içinde hep bayrak var, bayraklar sürekli elinde. Kendisine İstiklal Marşı’nı öğretmeye çalışıyorum. Bugün 18 Mart bizim bayramımız, bütün Çanakkale şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar olmasa bizler bu hayatta yaşayamayız, nefes alamayız. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz sağ olsun” diye konuştu.

Hakkari Çukurca’da şehit olan Şükrü Onay’ın babası Nevzat Onay ise, “Bugün 25 sene oldu, oğlumuzun şehit olması. Burdur Bucak Ürkütlü’ye defnettik. 6 ay Antalya’dayız, 6 ay Burdur’dayız. Bugün buraya nasip oldu buraya geldik. Buradaki kardeşlerimizin hepsi bizim şehitlerimiz. Biz gördük çok zor Allah kimseye göstermesin. İstiklal Marşı’nı yazan benim Burdur’umun yazarlarımızdan bir tanesi. Çok güzel yazmış” şeklinde konuştu.