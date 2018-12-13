4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

-Olay yerinden genel görüntüler

-Kerim K.’ın sağlıklı fotoğrafları



( ADANA -FOTO EKLENDİ) ADANA



- Adana’da 4 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile oynadığı sırada yanlışlıkla babasını vurdu. Oğlu tarafından vurulan babanın durumunun olduğu belirtilirken emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olay, Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyübi 3808 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı.

Z.K’ın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.’ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.

