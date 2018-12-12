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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

Evden genel görüntüler

Polis Hastane Emekli Uzman Çavuş Uzman Çavuş Polis Ekipleri 

-Olay yerinden genel görüntüler
-Kerim K.’ın sağlık fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 4 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile oynadığı sırada yanlışlıkla babasını vurdu. Oğlu tarafından vurulan babanın durumunun olduğu belirtilirken emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Olay, Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyübi 3808 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı.
Z.K’ın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.’ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi. (CNK-
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