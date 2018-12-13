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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- 4 yaşındaki çocuk babasını tabancayla öldürdü Haberi

- 4 yaşındaki çocuk babasını tabancayla öldürdü Haberi

Cenazenin araca konulması

Hastane Adli Tıp Emekli Uzman Çavuş Uzman Çavuş Adli Tıp Kurumu 

-Cenaze aracından detay
-Cenaze aracının gidişi
-Adli Tıp Kurumundan genel ve detaylar
-Baba ve çocuğunun fotoğrafı

( ADANA )- Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurup öldürdüğü babası Kerim K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı ADANA

- Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurup öldürdüğü babası Kerim K'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynarken silah biranda ateş aldı. Olayda, emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kerim K'nın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Emekli uzman çavuşun cenazesi defnedilmek üzere Osmaniye’nin Düziçi ilçesine götürüldü. (ELF-
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