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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı İzle

4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı İzle

Kaza sonrası çocuğun yerde yatması

Polis Sağlık Ekipleri Servis Şoförü Servis Aracı Irak 

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Çevrede ki kadınlar
-Detay
-Çocuğun fotosu

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de meydana gelen ve 4 yaşında ki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazasının hemen ardından çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Kaza, Küçükçekmece İnönü mahallesi Beyazel sokakta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşında ki Suriye uyruklu Hasan Dako okul dönüşünde evinin önünde servis minibüsünden indi. İddiaya göre servis hostesinin evine bırakmadığı çocuk tek başına evine geçmek istedi. Bu sırada çocuğu fark etmeyen servis şoförü hareket edince talihsiz çocuk servis aracının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa hemen müdahale etti. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler ise bugün ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ekipleri çocuğu kurtarabilmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadığı görülüyor.
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