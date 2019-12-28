4 yaşındaki çocuğun baba feryadı yürekleri dağladı

-Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşması

-Kaymakam Bekir Yılmaz konuşması

-duaların okunması

-Şafak Kayan'nın minink yiyenlerinin göz yaşları

-Şafak Kayanının minik oğlunun baba feryadı

-genel, detay



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da arazi kavgası sonucunda silahla öldürülen Şafak Kaya’nın cenazesi çalıştığı kurum olan Bodrum Belediyesi önüne getirildi.

Çocuklarının baba diye feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, yeğeni tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 37 yaşındaki Şafak Kaya, sırtından aldığı 4 kurşun ile öldürülmüştü. Bodrum Belediyesinde çalışan Kaya’nın cenazesi Belediye binası önüne getirilerek tören düzenlendi.

Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Kaya’nın çocukları ise gözyaşları içerisinde baba diye feryat etti. Çocukların feryadı törene gelen herkesi gözyaşlarına boğdu. Törene Kaya’nın ailesi başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çalışma arkadaşları katıldı.

Bodrum Belediyesi kısa bir konuşma yapan Başkan Aras cinayeti işleyenlerin yakalandığını ve en ağır şeklide cezalandırılacağını açıkladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yakalanan zanlıların hem bu dünyada hem de ahiretti bunun cezasını çekeceğini söyledi.



Çocuğunun gözleri önünde vuruldu Şafak Kaya eşi Serap Kaya ve 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte babasından kalan zeytinliğe zeytin toplamaya gitti. Öğle saatlerinde zeytinliğe gelen Kaya'nın üvey abisinin oğlu M.K., Şafak Kaya'dan zeytinliği terk etmesini söyledi.



Kısa bir tartışmanın ardından eşi ve çocuğunun korktuğunu gören Şafak ailesini alarak bölgeden ayrılmak istedi. Bir anda belinden silahını çıkaran M.K., Şafak’ı eşi ve çocuğunun gözleri önünde sırtından vurdu. Görgü tanıkları, zanlının ateş etmeye devam ettiğini ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldığını ifade etti.

Zanlılar yakalandı Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışma sonucu katil zanlısı M.K. ile olay yerinde birlikte olduğu tespit edilen eniştesi M.A.Y. Yokuşbaşı'nda saklandıkları bir evde yakalandı. Şahıslarla birlikte suç aleti silahın da ele geçirildiği öğrenildi. Şahısların emniyette alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.





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