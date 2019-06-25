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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltı

4 yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların polislerin arasında yürümeleri

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-Adliye binasına girişleri
-Narkotik şube yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da uyuşturucu ticaretinden Irak ve Suriye uyruklu 4 şahıs, polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve satış amaçlı Gaziantep'ten uyuşturucu (metafetamin) maddesi getirecekleri bilgisi edinilen Irak uyruklu Khames Dharı K., Saıf Sameer Abdulrahman Al-R. ve yaşı 18'den küçük olan A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu Alı J.'nin içinde bulundukları otomobil Samsun girişinde durduruldu. Araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 6 paket halinde 37,13 gram metafetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yaşı küçücük olan Iraklı A.Z.A.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3'ü Iraklı, 1'i Suriyeli 4 şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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