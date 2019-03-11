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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
4 usta oyuncu Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu İzle

4 usta oyuncu Diyarbakır’da sevenleriyle buluştu İzle

Etkinlik alanından görüntü

Tron Çekim Forma 

-Vatandaşlardan görüntü
-Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan bulut ve Eray Yasin Işık sahne performansından görüntü
-Soru cevap söyleyişten görüntü
-Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan bulut ve Eray Yasin Işık röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Sinema ve tiyatronun usta oyuncuları Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, Forum Diyarbakır AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi. Forum Diyarbakır AVM’de Diyarbakırlı sevenleriyle bir araya gelen 4 usta oyuncu Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, söyleyiş düzenleyerek soru cevap şeklinde sinema ve tiyatro hakkında bilgiler verdi. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan usta oyuncular Diyarbakır’da sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu dile getirerek sahnenin doluluğunu görünce Diyarbakırlıların sanata olan düşkünlüklerini bir kez daha gördüklerini söyledi.

4 dev usta oyuncu Ersin Korkut, Erdem Baş, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık, Diyarbakır’ı çok gelişmiş gördüklerini, sinema, dizi ve tiyatro düzenlenirse sürekli gelmek istediklerini vurgulayarak, Diyarbakırlı sevenlerinin gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı ve hayranlarıyla bir araya gelmelerine fırsat veren Forum Diyarbakır AVM’ye teşekkür etti. Söyleyiş daha sonra fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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