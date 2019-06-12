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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi Haberi

4’üncü kattan düşen çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi Haberi

annenin tabuta sarılıp ağlaması

İlk Müdahale Cennet Cenaze Namazı Cenaze Aracı Yaralı Çocuk 

-tabuttan görüntü
-annenin cenaze aracının arkasında beklemesi
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( DENİZLİ )- Minik Güralp'in annesinin feryadı yürek dağladı- Acılı anne tabuta sarılıp, “Cennete gönderiyoruz annem korkma, asker oğlum benim seni çok seviyoruz” diye ağladı DENİZLİ

- Siirt’te 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Güralp Gökçe, Denizli’nin Buldan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazede oğlunun tabutuna sarılan acılı anne, “Kıymetlim seni cennete gönderiyoruz korkma. Bak kıyafetlerini de getirdim asker oğlum benim, seni çok seviyoruz” diye feryat etti. Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşısındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzman Çavuş Yunus Gökçe ile Hanife Gökçe’nin oğlu 4 yaşındaki Güralp Gökçe isimli çocuk penceresinden sarktığı anda dengesini kaybedip 4’üncü kattan yere düştü. Haberin verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin feryatları yürek yaktı, tabutuna asker kıyafetleri konuldu Hayatını kaybeden miniğin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından annesinin memleketi Denizli’nin Buldan ilçesine getirildi.
Cenaze Buldan Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazede anne Hanife gökçe ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Gökçe, kaybettiği 4 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılıp, “Kıymetlim, seni çok seviyoruz, sen cennete ışık götürüyorsun annem. Bak kıyafetlerini de getirdim, asker oğlum benim. Korkma annem sen cennete gidiyorsun” sözleri yürek yaktı.
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