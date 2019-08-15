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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
4’üncü kattan arabanın üzerine böyle düştü Haberi

4’üncü kattan arabanın üzerine böyle düştü Haberi

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası

Hastane Kimlik Numarası Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 

-Görgü şahidiyle röportaj
-Olay yerinden detaylar
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de 4’üncü kattan arabanın üzerine düştü, hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı İSTANBUL

- Şişli’de bir apartmanın dördüncü katından arabanın üstüne düşen gencin inanılmaz kurtuluşu kameralara saniye saniye yansıdı. Şişli, Paşa Mahallesi’nde Salı günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bayramın üçüncü gününde evinde bulunan Buğra Sancak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düştü. Büyük bir gürültüyle park halinde bulunan otomobilin üzerine düşen genç daha sonra doğrularak sokağın karşısında bulunan komşularının evine giderek yardım istedi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gencin aniden arabanın üzerine düştüğü gözüküyor. Bir süre sonra doğrulan gencin karşı binanın giriş katına doğru yöneldiği görülüyor. Gencin camını tıkladığı daireye giriş yaptığı görülürken bu sırada annesi ve babasının hızla aşağı indikleri ve çocuklarının peşinden gittikleri görülüyor. Çığlık sesine dışarı çıktığını belirten bir mahalle sakini, “Çığlık duydum, arabayı açtığımda çocuğun arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Ardından kendiliğinden kalktı. Bilinci yerindeydi, kimlik numarasını kendi verdi. Ciddi bir durumu yoktu. Ailesi alıp hastaneye götürdü” ifadelerini kullandı. Çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Buğra Sancak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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