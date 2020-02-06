Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
4'üncü kattaki demirleri sökmeye çıkan hurdacı düşerek hayatını kaybetti

4'üncü kattaki demirleri sökmeye çıkan hurdacı düşerek hayatını kaybetti

olay yeri ekip çalışmları

( MALATYA ) MALATYA

Cenaze Deprem 


- Malatya'da, Sivrice depreminde ağır hasar gören bir binanın tahliyesi tamamlandıktan sonra demirleri söken işçi 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenerek tahliye edilen Turgut Temelli Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan bir dairenin balkon demirini yerinde sökmeye çalışan hurdacı olduğu öğrenilen Ali Dönmez (53) balkon demirinin yerinde çıkması sonucunda yaklaşık olarak 13 metre yükseklikten beton zeminin üzerine düştü.Olayda ağır yaralanan Dönmez kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurdacılık işi yaptığı öğrenilen Ali Dönmez'in deprem sonrasında tahliye edilen binanın demir doğrama işini bina yönetimi ile görüşerek aldığı öğrenilirken, Dönmez'in işte kullandığı el arabası apartman önünde kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken,talihsiz şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı