4 ülkenin meyvesini tek ağaçta yetiştirdi, bahçe ziyaretçi akınına uğradı İzle

-Çiftçi Emin Şencan ağaçta meyveleri anlatması detay

-4 farklı meyveden detay

-Bahçeden genel detay

-Emin Şencan köpeği ile detay

-Ağacın gövdesi detay

-Çiftçi Emin Şencan Röp



( ANTALYA -ÖZEL) - Gramantin, ağaç kavunu, limon ve bergamotu aynı ağaca aşılayıp üretime geçti - Hobi olarak başladı, 85 türde meyve üretti ANTALYA



- Antalya’nın Aksu ilçesinde bir çiftçi, aynı ağaçta 4 ülkeye ait meyve yetiştirmeyi başardı. 10 yıl önce dikip 5 yıl önce aşılama yaptığı turunç ağacından 4 ülkeye ait meyve alan çiftçinin ağaçları ziyaret akınına uğruyor. Aksu ilçesinde kendisine ait çiftlikte 16 yıldır çiftçilik yapan 59 yaşındaki Emin Şencan, toprakların verimli olmasından dolayı 150 dönüm alan üzerinde bulunan arazisine 10 yıl önce yüzlerce narenciye ağacı dikti. Zaman geçtikçe işinde profesyonelleşen Şencan, çiftlik içerisinde diğer ülkelerde yetişen ve Antalya’nın iklimine uygun meyveleri de yetiştirmeye başladı.

Şencan, bu süre içerisinde aşılama yöntemiyle aynı ağaç üzerinden farklı meyveler elde edilmesini öğrendi. Çevresinde bulunan vatandaşlardan ve tanıdıklarında da yardım alan Şencan, 5 yıl önce diktiği bir turunç ağacına 4 farklı meyvenin aşılamasını uyguladı. Şencan ağaç üzerine önce anavatanı Çin olan gramantin mandalina ardından da Güney Asya kökenli halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen şadok meyvesini aşıladı. "Soranlara söylemek için ayrıca bir kağıda liste yaptım" İki aşı meyvesi ile yetinmeyen Şencan devamında iki meyve daha aşıladı. Hindistan kökenli bergamot ve İtalya kökenli limon aşılayan Şencan, ağacında 4 farklı meyve yetiştirmeyi başardı. Şencan aynı aşılama yöntemiyle bahçesinde bulunan 3 ağacından yılda tonlarca meyve elde ediyor. Aynı gövde üzerinde farklı meyve yetiştirmeye hobi olarak başladığını belirten Şencan, "Bahçemde değişik meyve yetiştirmek hobi oldu. İşimi profesyonel olarak yapıyorum. Akdeniz iklimine uygun bütün meyve çeşitlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Bahçede toplamda 85 çeşit meyve var. Bunlar içerisinde avakado, portakal, limon, Gaziantep fıstığı ve diğerleri var. Hepsini hatırlamıyorum. Soranlara söylemek için ayrıca bir kağıda liste yaptım. Oradan okuyorum" dedi.

"Çeşitlerin aynı iklim bölgesinden olması gerekiyor" Aynı ağaç üzerinde 4 farklı meyveyi nasıl yetiştirdiğini anlatan Şencan, "Bunu yaparken önce bir turunç diktim. Dikmiş olduğum turuncun üzerinde farklı meyvelerden aşılar yaparak bu sonucu elde ettim. İstersen bu çeşidi 4 tane değil de 10 tane hatta istemediğimiz kadar yaparız. Bunun olabilmesi için çeşitlerin aynı iklim bölgesinden olması gerekiyor. Burada narenciye olduğu için hepsini narenciye çeşidinden yapmak gerekiyor. Burada gördüğümüz ağaçta ilk meyvemiz gramantin mandalinadır. Gramantin mandalinasının anavatanı Çin’dir. İkinci meyvemiz ise şadoktur. Bu halk arasında ağaç kavunu olarak bilinir. Bu meyve de Güney Asya kökenlidir" ifadelerini kullandı. "Ben kendim bile şaşırdım" Diğer meyveler hakkında da bilgi veren Şencan, "Bir diğer meyve ise bergamot meyvesidir. Bergamot özellikle Antalya’da reçel için yetiştirilir. Onun kökeni de Hindistan’dır. Son meyvemiz ise limondur. Limonun ana vatanı ise İtalya’dır. Ben bu ağacı dikeli 10 yıl oldu. Diktikten 2 yıl sonra aşısını yaptım. Daha sonra aradan 5 yıl geçtikten sonra meyve verdi. 3 yıldır meyve alıyorum. Görenler şaşırıyor. Ben kendim bile şaşırdım. Bu kadar güzel meyveler beklemiyordum. İnsanlar çok ilgi gösteriyor. İnsanlar ‘Bir ağaçta 4 çeşit meyve nasıl olur’ diyerek buraya bakmaya geliyorlar. Herkese kapımız açık" dedi.



