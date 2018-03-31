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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
4 tonluk makine işçinin üzerine böyle devrildi

4 tonluk makine işçinin üzerine böyle devrildi

Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Olay yeri görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine, forklift ile indirilmek istendiği esnada, tır içerisinde işçinin üzerine devrildi. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Beylikdüzü'nde saat 13.30 sıralarında yaşandı. Tır içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesini forklift ile indirmek istendi. Makine indirilmek istendiği esnada, 47 yaşındaki Nizamettin G. bir anda devrilen tonlarca ağırlıktaki makine ile tır arasında sıkıştı. Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanları ile kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili polis ekipleri tarafından incelemeye başlandı. Olay anı kamerada Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, forklift ile makine kaldırılmaya çalışıldığı esnada, tır içinde işçinin üzerine devrilmesi ve sonrasındaki panik yer alıyor.
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