Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

Yılanı çıkarmak için uğraşan itfaiye ekipleri

Uzunlu Kıraathane 

-yılanın fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde aracın motor kısmına giren yılanı çıkması için 4 saat beklediler. Konacık mahallesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için uzun uğraşlar verildi.
Yılan, yaklaşık 4 saat sonra aracın kaputundan çıktı. Edinilen bilgiye göre Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ulutan Sarban adlı vatandaşın Konacık Mahallesi’ndeki park halindeki otomobilinin motor kısmına bir buçuk metre uzunluğunda siyah bir yılan girdi. Olayı gören bölgedeki bir kıraathanedeki vatandaşlar, araç sahibine otomobilinin kaputuna yılanın girdiğini söyledi.

Araç sahibi Ulutan Sarban yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca otomobili Konacık Sanayi’ye götürdü. Burada da çıkarılamayan yılan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sanayiye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Yılanı çıkaramayan ekipler yaklaşık 4 saat boyunca arabanın başında bekledi. Yılan daha sonra aracın motor kısmından çıkarak doğaya döndü. (EA-MB-
İlgili Foto Galeriler
Trabzonda Sel Felaketi!Trabzonda Sel Felaketi!
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı