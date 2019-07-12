Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
4 milyon 795 bin Euro'luk soygunla ilgili iki zanlı daha yakalandı

4 milyon 795 bin Euro'luk soygunla ilgili iki zanlı daha yakalandı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Adli Tıp Akalan Ara Transfer İngilizce 

-Adli tıpa alınması
--Arşiv-
-Zanlıların adliyeye girişi ve çıkışı
-Detay
-fotoğraf

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki hafta önce gerçekleşen 4 milyon 795 bin Euro'luk soyguna karıştığı ileri sürülen iki zanlı daha yakalandı. Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan hemen sonra yaptığı çalışmada zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G.'yi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polisin yakaladığı, Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, son olarak olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada zanlıların birinin tişörtünde İngilizce olarak "hoşgeldin gerçeklik" yazdığı görüldü.
Polis şimdi her yerde Burak E, Mehmet E.G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı