4. MİLGEM KINALIADA ‘da Atmaca füzesi kullanılacak Haberi

-Gemiden görüntü



( İSTANBUL )- Kınalıada’da 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip İSTANBUL



- MİLGEM Projesinin 4’üncü Gemisi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete giren “TCG Kınalıada” 99 metre ve genişliği 14.4 metre. 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip olan Kınalıada’da ROKETSAN tarafından millî imkânlarla geliştirilen ATMACA füzesi kullanılacak . MİLGEM Projesinin 4’üncü Gemisi Olan “TCG Kınalıada’nın (F-514) Hizmete Giriş töreni Tuzla’daki İstanbul Tersane Komutanlığında gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Ülkemizin ilk milli savaş gemisi projesi olan MİLGEM Projesinde bugüne kadar HEYBELİADA, BÜYÜKADA ve BURGAZADA hizmete alındı. Dördüncü Gemi KINALIADA bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin MİLGEM Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı ve projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı %70 seviyesine kadar yükseltildi. KINALIADA’nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirildi.

Bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamlarındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü. Bu projeler tasarım optimizasyonundan, farklı fonksiyonlardaki sensör, platform sistemleri ve savaş sistemlerinin geliştirmesi ve tedarikine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. KINALIADA’nın platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanmış, bu firmaların altında 50’yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yapmıştır. MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak KINALIADA Korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz (ABD yapımı Harpoon) deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından millî imkânlarla geliştirilen ATMACA füzemiz de kullanılacak. Böylece bir sistem daha yerlileştirildi ve geminin yerlilik oranı artırıldı. Ayrıca HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığının birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi ADVENT de ilk kez KINALIADA gemisinde kullanılacak. Teknik Özellikleri KINALIADA, TürkDeniz Kuvvetleri’nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formundadır. Tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olan gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekât kabiliyetine sahiptir. Ana Tahrik Sistemi bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana gelmektedir. 29+ deniz mili azami sürate ulaşabilen Korvet, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahiptir ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekâtı icra edebilmektedir. Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılmış KINALIADA Korveti asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerineyönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine sahip.

