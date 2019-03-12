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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı - MERSİN

4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı - MERSİN

- Balıkçıların yakaladığı köpek balığından detay görüntüler - Vatandaşların köpek balığının fotoğraflarını çekmesi - Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat ile röportaj Mersin 'de 4 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandı - Akdeniz'e açılan balıkçıların yakaladığı 4 metre uzunluğunda 350 kilogram ağırlığındaki köpek balığı, sergilendiği Mersin Balık Pazarı'nda ilgi odağı olduMERSİN (AA) - Mersin 'de, denize açılan balıkçıların ağına takılan 4 metre uzunluğundaki köpek balığı, sergilendiği pazarda görenlerin ilgisini çekti.Seyhan - 3 isimli balıkçı teknesiyle Akdeniz'e açılan balıkçılar, 12 mil açıkta avlandıkları sırada ağlarına büyük bir köpek balığı takıldı.Uzun uğraşlar sonucu ağa hakim olabilen balıkçılar, yaptıkları incelemede 4 metre boyunda pamuk cinsi köpek balığı yakaladıklarını belirledi.Yaklaşık 350 kilogram olan balık, getirilip sergilendiği Mersin Balık Pazarında ilgi odağı oldu.Alışverişe gelen vatandaşlar, köpek balığını görünce şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş köpek balığıyla fotoğraf çektirdi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, normalde nisan ve mayıs aylarında görmeye alıştıkları köpek balıklarıyla, havaların ısınmasıyla birlikte mart ayında karşılaşmaya başladıklarını anlattı.Balığın, zorlu bir mücadeleyle yakalanabildiğini aktaran Polat, " Mersin 'de bu sezon yakaladığımız ilk köpek balığı. Devamının geleceğini umuyoruz. Havaların ısınmasıyla yakalanma oranı artacaktır." dedi.
Polat, köpek balığı etine rağbet olduğunu ifade ederek, "Pamuk cinsi köpek balığının eti, bembeyazdır. Antalya ve Bodrum gibi turistik yerlerde çok fazla talep görüyor." şeklinde konuştu.
Köpek balığı etinin, bazı kanser türlerinin tedavisinde olumlu etkisi olduğunu duyarak kendilerine başvuranlar bulunduğunu anlatan Polat, derneklerine daha önce müracaat ederek talep eden kanser hastalarına, balığın etini ücretsiz olarak vereceklerini de söyledi.

Uzunlu Köpek Balığı Balıkçı Teknesi Köpek Akalan 

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