Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
4 kişiye mezar olan liman açılıyor

4 kişiye mezar olan liman açılıyor

Limandan detaylar

Görev Süresi Korkuluk Allah Olta 

-Kadir Albayrak'ın konuşması
-Genel görüntü ve detaylar
-Arşivden olay yeri görüntüleri

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Bir aileyi yok eden ve kapatılan liman tekrardan açılacak TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının ardından kapatılan Liman uzun bir aradan sonra açılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bu iskele inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” dedi.
Tekirdağ’da 2012 yılında gece limana yanaşan bir gemiden arabasıyla inen bir aile, sürücünün yolu görmeyerek denize uçtuğu faciadan sonra 4 kişi öldü. Kaza faciasından sonra kapatılan ve o günden bu yana kapalı olan Liman, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlen program için açıldı. Programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, görev süresinde limanı açarak vatandaşların hizmetine ve turizme kazandıracaklarını söyledi.

“Bu iskeleyi inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, zamanı gelince limanın açılacağını belirterek, “Uzun yıllardır yapılan, sonra ara verilen bide bu iskelede talihsiz bir kaza sonucu, vatandaşlarımızı vefat etmişti. Onları da rahmetle anıyorum. Uzun bir aradan sonra kapalı olan bu limanda biz program yaptık. Bu bizim çok hoşumuza gitti vatandaşlarımızın da hoşuna gitti. Ama bilin ki bu gelecek sene daha da güzel, daha da farklı büyük etkinliklerle kutlanacaktır. Ama daha da büyük bir müjde vermek istiyorum. Bunu da zamanı gelince açıklayacağım. Bu iskeleyi inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” dedi.
Öte yandan tekrardan açılmamış planlanan limanın etrafı korkuluklarla kapatılarak, olta balıkçılığı yapan vatandaşların hizmetine sunulması düşünülüyor.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Olta Ve Çapari Sezonu AçıldıOlta Ve Çapari Sezonu Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı