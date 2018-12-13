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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
4 kişinin yaralandığı kazada alkollü kazazede ambulans şoförüne silah çekti

4 kişinin yaralandığı kazada alkollü kazazede ambulans şoförüne silah çekti

Kaza yeri detay

Işık İhlali Polis Kontrolü Arbede Polis Ekipleri Ambulans Şoförü 

-Yaşanan arbede anları
-Şahsın ekiplerce gözaltına alınma anı

( SAKARYA ) -- Polisin dikkati sayesinde şahıs etkisiz hale getirildi SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı kazada kazazedelerden alkollü olduğu iddia edilen şahıs, olay yerine gelen ambulans şoförüne silah çekmek istedi. Şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Batakköy Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan otomobil kazaya sebep oldu. Edinilen bilgiye göre D-140 karayolu Akyazı’dan Karapürçek istikametine gitmekte olan ve Akyazı’dan Adapazarı yönüne giden 54 H 2439 ile 06 FN 6314 plakalı otomobiller çarpıştı. Işık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada otomobillerden birinin motoru çarpışmanın etkisiyle yerinden çıkarak yaklaşık 20 metre uzağa savruldu. Karayolunu savaş alanına çeviren kazada araçlarda bulunan Mustafa Uluköylü (24), Furkan Dertli (20), Arif Kar (26) ve İsmail Yılmaz (30) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. "Alkollü kazazede ambulans şoförüne silah çekti" Kazaya karışan şahıslardan alkollü olduğu öğrenilen Mustafa Uluköylü, olay yerine gelen ambulans şoförü ile tartıştı. Tartışma esnasında ambulans şoförüne silah çekmek isteyen Mustafa Uluköylü’yü fark eden polis ekipleri hemen şahsa müdahale etti. Şahsın belindeki silaha el koyan ekipler polis kontrolünde tedavi altına alındı. Uluköylü’nün tedavisinin ardından alınacak ifadesi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. (BCT-GY-
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