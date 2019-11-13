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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler

4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler

Olay yeri görüntü

Jandarma Akalan Cinayet 

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( İZMİR )- İzmir’de kan donduran cinayet: 4 ölü- Eşini rahatsız ettikleri iddiasıyla 4 kişiyi öldürdü İZMİR

- İzmir’in Kiraz ilçesinde işlenen cinayette 1’i kadın 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından acı olay sonrası hayatını kaybeden şahısların yakınları sinir krizi geçirdi.Olay, sabah saatlerinde Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi Bağarası Sokak’ta meydana geldi. Aynı aileden İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları olan Erol Akkeçe (35), evlerinin önünde silahla vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu.Cinayete ilişkin yine aynı aileden M.A. (35) isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti eşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenildi.Aileler sinir krizleri geçirdiÖte yandan acı olaydan sonra ölen kişilerin yakınları olayın meydana geldiği evin yakınında toplandı. Aileler sinir krizleri geçirirken görüntüler yürekleri dağladı. Olay nedeniyle komşular da şoka girdi.
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