Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - ÇORUM Haberi

4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - ÇORUM Haberi

- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yapan araç ve tır (arşiv) - Ekiplerin çalışmaları (arşiv) Çorum 'da 4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıÇORUM (AA) - Çorum 'da 2 gün önce meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çorum - Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta 17 Kasım Pazar günü, otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına girdiği ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kayıtlarda, Fahri Erer'in (54) kullandığı otomobilin, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki mandalina yüklü tırın dorsesinin arka kısmına çarptığı ve daha sonra toz bulutunun kalktığı görülüyor.Otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı ve süratli olduğu belirlenen kayıtlarda, kazanın ardından tır sürücüsü ile diğer araç sürücülerinin kazazedelere yardım etmeye çalıştığı yer alıyor.Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Fahri Erer'in kullandığı 10 FAD 60 plakalı otomobil, Çorum - Ankara kara yolunun 7'nci kilometresindeki kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki 19 ABD 044 plakalı mandalina yüklü tıra çarpmıştı.Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile annesi Hanife ve babası Yunus Erer olay yerinde, sürücünün eşi Saliha Erer de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane Trafik Kazası Kırmızı Işık Güvenlik Kamerası Işık İhlali 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı