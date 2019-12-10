4 kişinin öldüğü düğün konvoyundaki kaza için 5 yıl hapis İzle



- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gelin arabası ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz, Yahya Şengül ve Serkan Ay'ın davasında karar açıklandı. 'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma” suçundan yargılanan ve kazada tali kusurlu bulunan sürücü Hamza Azgın 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza, geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden konvoydaki 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabası, tali yoldan ana yola aniden çıkan Murat Korkmaz (58) idaresindeki 16 GD 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Murat Korkmaz ile otomobilindeki Yahya Şengül (60), Şahin Korkmaz (68) ve Serkan Ay (32) hayatını kaybetti. Damat Ahmet Azgın( 24) ile Özlem Yıldız, Bahar Yıldız, Hamza Azgın ve Recep Ay ise yaralandı. Bursa 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebep olma” suçundan tutuksuz yargılanan Hamza Azgın için karar çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı.

Savunmasında; “Kaza anını hiç hatırlamıyorum. Ben de 5 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda bile hatırlamıyorum” diyen Hamza Azgın, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre tali kusurlu bulundu. Diğer otomobilde bulunan ve kazada hayatını kaybeden Murat Korkmaz'ın ise tali yoldan ana yola çıkarken trafik kurallarına uymadığı, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği belirtilerek asli kusurlu bulundu. Mahkeme heyeti, aranın ardından Hamza Azgın hakkında kazanın oluş şekli ve Adli Tıp raporuna göre 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık avukatı Hakan Karaman, kararı temyiz için Bursa İstinaf Mahkemesi’ne göndereceklerini söyledi.







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