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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
4 kişinin kaybolduğu sel bölgesi havadan böyle görüntülenmişti

4 kişinin kaybolduğu sel bölgesi havadan böyle görüntülenmişti

arşiv

Şiddetli Yağış Gesi Sağlık Ekipleri 

-drone görüntüleri

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de bugün yaşanan ve 4 kişinin kaybolduğu Çamlıktepe mahallesinde 4 gün önce yine yağışlar sonrasında sel yaşanmış ve bölge İHA ekipleri tarafından havadan görüntülenmişti. 13 Haziran günü bölgede yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Araklı ilçesinde Çamlıktepe İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni yapılamamıştı. Okul ile bazı evlere su basmış, yollarda hasar meydana gelmişti. Bu olaydan 5 gün sonra aynı bölgede bu kez şiddetli yağış sonrası boru patladı. Oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıpları aramak için bölgede AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.
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