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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
4 kişinin hayatını kaybettiği Suruç olayında kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin hayatını kaybettiği Suruç olayında kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

-güvenlik kamerası-

Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-dükkan içinden görüntü
-kavgadan görüntü
-detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Partililere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki partililer, girdikleri bir dükkanda silahlı saldırıya uğramıştı. Yıldız'ın ağabeyinin de arasında bulunduğu 4 kişi saldırı neticesinde hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. AK Partililere yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldız ve beraberindeki partililerin bir dükkana girdiği, dükkan sahibine selam verdiği ve tokalaştığı görülüyor. Bir müddet sonra iş yeri sahibi ile civardaki bazı kişilerin tepki göstermesi üzerine Yıldız'ın kapıya yöneldiği kameralara yansıyor. Dükkandan çıkan partililere yönelik saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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