Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
4 kişilik ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

4 kişilik ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

motosikletin tehlikeli yolculuğu,

Küçük Çocuk Şili Cep Telefonu Kışla Motosiklet Sürücüsü 

-seyir etmeleri, çocuğun kucakta taşınması,
-canı sıkılan çocuğun oyun oynaması,
-çocuğun ayakta seyahat etmesi, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te biri çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet ile tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Gaziantep'te üniversite bulvarı üzerinde biri çocuk, 2'si bayan 4 kişilik Suriyeli aile, dakikalarca trafiğin yoğun olduğu caddede seyir etti. Hiç bir güvenlik tedbiri almayan ailedeki küçük çocuk ise zaman zaman annesinin kucağında yolculuk ederken, zaman zaman ise motosiklet sürücüsünün omuzlarını tutarak seyahat etti. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarını sürdüren Suriyeli aile görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Motosiklet sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendiğini fark etmesi üzerine ara sokağa girerek gözden kayboldu.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı