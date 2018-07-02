4 kişilik ailenin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

-seyir etmeleri, çocuğun kucakta taşınması,

-canı sıkılan çocuğun oyun oynaması,

-çocuğun ayakta seyahat etmesi, detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te biri çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet ile tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Gaziantep'te üniversite bulvarı üzerinde biri çocuk, 2'si bayan 4 kişilik Suriyeli aile, dakikalarca trafiğin yoğun olduğu caddede seyir etti. Hiç bir güvenlik tedbiri almayan ailedeki küçük çocuk ise zaman zaman annesinin kucağında yolculuk ederken, zaman zaman ise motosiklet sürücüsünün omuzlarını tutarak seyahat etti. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuklarını sürdüren Suriyeli aile görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Motosiklet sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendiğini fark etmesi üzerine ara sokağa girerek gözden kayboldu.

