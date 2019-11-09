Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
4 kişilik ailenin cenazeleri, Erzurum'a gönderildi - ANTALYA

4 kişilik ailenin cenazeleri, Erzurum'a gönderildi - ANTALYA

- Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulunması - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu - 4 kişilik ailenin cenazelerinin morgdan çıkarılışı - Cenaze aracının gidişiGÜNCELLEME 4 - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu - Antalya'da evinde ölü bulan anne, baba ve iki çocuğun otopsi işlemleri tamamlandı - Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler toprağa verilmek üzere Erzurum'a gönderildiDETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu.Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine eve giden polis, Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cesedini buldu.İçerideki kokudan etkilenen bazı polis memurları ve sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine apartman boşaltıldı. Olay yerine Afyonkarahisar'dan kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekibi çağrıldı. Sokak trafiğe ve yaya geçidine kapatıldı.KBRN ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından 4 kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Selim Şimşek'in, yaşadığı sıkıntıları anlatan bir not bıraktığı öğrenildi.Hastaneye kaldırılan polis ve sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise saat 02.55 sıralarında Siteler Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir kişinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ekiplerinin eve ulaştığı belirtildi.Çilingir yardımıyla eve girildiğinde salon kısmında baba ve çocukların, banyoda ise annenin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikamette menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiştir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve olay yeri inceleme şube müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırılmış, olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir."Açıklamada, olaya ilk müdahale eden 5 polis memuru ve çilingirin tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişilik ailenin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Kimyasal Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı